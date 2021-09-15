موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره توتنهام هوتسبير، على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير، معقل الأخير.









ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب الصدارة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 9 نقاط.









موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



