حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا في الصومال

أعلنت حركة الشباب المسلحة، اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الثلاثاء، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت السلطات الصومالية، أعلنت مقتل17 من عناصر حركة الشباب الإرهابية، إثر عملية للجيش الوطني فى منطقة حيران.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الصومالي العقيد على حاشى، إن الجيش قتل أكثر من 70 عنصرا حركة الشباب المرتبطة بـ تنظيم القاعدة الإرهابى فى منطقة ورتا جيلابل بمحافظة شبيلى الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الوطنية الصومالية.

وقد تمكن الجيش الوطني الصومالي، من تحرير عدة قرى كانت فى قبضة الحركة الإرهابية.