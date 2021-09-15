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وزير التعليم العالي: عدد مراكز تقديم اللقاح بلغ 290 مركز تطعيم في 60 جامعة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:30 م
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
مارينا بشارة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز تقديم اللقاح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلغ 290 مركز تطعيم في 60 جامعة، تتوزع كالآتي: 28 جامعة حكومية، و22 جامعة خاصة، و6 جامعات أهلية.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تقديم 304.432 جرعة حتى أمس، مٌقسمة إلى عدد 269.118 جرعة أولى، و35.314 جرعة ثانية، مؤكدا أنه يتم تقديم الجرعات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وتابع: حصل أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم على 108.245 جرعة بواقع 83% من المستهدف، فيما تم تقديم اللقاح للعاملين والطلاب بمعدل 196.187 جرعة.

في سياق متصل، تطرق الوزير إلى الحديث عن المستشفيات الجامعية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاج لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، لافتا إلى أنه يوجد 26 مستشفى في 18 جامعة تقوم بتقديم الخدمة حاليا، تضم 1637 سريرا، و700 غرفة رعاية مركزة، و526 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أنه يوجد 36 مستشفى أخري تابعة لـ 19 جامعة يمكن إدخالها للخدمة حال الحاجة لذلك، وتضم هذه المستشفيات 6397 سريرا، و712 غرفة رعاية مركزة، و902 جهاز تنفس صناعي.

وعرض الوزير أيضا متابعة استهلاك الأكسجين السائل بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من 1أغسطس – 13 سبتمبر 2021، وكذا متابعة الحصص اليومية المطلوبة، والتي أظهرت وجود ارتفاع نسبي في معدلات الاستهلاك ثم حدوث استقرار نسبي.

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وزير التعليم العالي لقاح كورونا تطعيم الطلاب بوابة الفجر آلفجر

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