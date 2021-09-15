Advertisements

منع سير "التوك توك" و"التروسيكل" على الطرق السريعة والسياحية بالفيوم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:30 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم: ريهام على
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 369 لسنة 2021 بشأن منع سير مركبات التوكتوك والتريسكل "المستخدم في نقل الأفراد"، على الطرق السريعة والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ بمنع سير مركبات التوكتوك والتريسيكل يشمل طريق الفيوم - القاهرة (من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم)، والطريق السياحي على بحيرة قارون (من كمين بركات حتى مدخل وادي الريان).

وبحسب محمد النوني، يشمل القرار الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم (شـارع جمـال عبد الناصـر - شـاعر أحمـد شـوقي – شـارع سـعد زغلـول - شـارع بـطـل السـلام – شـارع عبـاس العقـاد – شـارع الحريـة - شـارع الجمهوريـة - شـارع السـنترال – وشـارع النبوي المهندس).

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية لتطبيق القرار بكل حسم مع تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف ذلك، حفاظًا على سلامة المواطنين.
منع سير "التوك توك" و"التروسيكل" على الطرق السريعة والسياحية بالفيوم
منع سير "التوك توك" و"التروسيكل" على الطرق السريعة والسياحية بالفيوم

الكلمات المفتاحية

محافظ الفيوم سير التروكسيل الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري التوك توك اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

خاص- أمير توفيق يكشف موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع حارس مرمى

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"التنمية المحلية": وقف تراخيص التوكتوك لمنع الظواهر السلبية الناتجة من انتشاره

بعد قرار استبدال "التوكتوك" بـ الفان".. الخبراء: يصب في صالح الدولة والمواطن

محافظ الفيوم يتفقد أعمال رفع تجمعات المياه بالشوارع والميادين

محافظ الفيوم: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبري السنترال

محافظ الفيوم يناقش خطة الطرق والرصف للعام المالي الجديد

غلق 5 محال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية بالفيوم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

01:00 م

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements