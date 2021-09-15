منع سير "التوك توك" و"التروسيكل" على الطرق السريعة والسياحية بالفيوم

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ بمنع سير مركبات التوكتوك والتريسيكل يشمل طريق الفيوم - القاهرة (من ميدان عبد المنعم رياض حتى بوابة الرسوم)، والطريق السياحي على بحيرة قارون (من كمين بركات حتى مدخل وادي الريان).





وبحسب محمد النوني، يشمل القرار الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم (شـارع جمـال عبد الناصـر - شـاعر أحمـد شـوقي – شـارع سـعد زغلـول - شـارع بـطـل السـلام – شـارع عبـاس العقـاد – شـارع الحريـة - شـارع الجمهوريـة - شـارع السـنترال – وشـارع النبوي المهندس).

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 369 لسنة 2021 بشأن منع سير مركبات التوكتوك والتريسكل "المستخدم في نقل الأفراد"، على الطرق السريعة والسياحية، وعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة، حفاظًا على سلامة المواطنين.وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ وجه رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية لتطبيق القرار بكل حسم مع تطبيق غرامة مالية على كل من يخالف ذلك، حفاظًا على سلامة المواطنين.