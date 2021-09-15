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الصين تطرح مزادا على 7.38 مليون برميل نفط من احتياطياته

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر

قالت إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية اليوم الثلاثاء إنها ستطرح في مزاد نحو 7.38 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها التي لم تمر عبر التخليص الجمركي، معظمها من الشرق الأوسط، يوم 24 سبتمبر أيلول في الجولة الأولى من مبيعات نادرة من احتياطياتها.

وكانت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية قد قالت الأسبوع الماضي إنها ستطرح احتياطيات من النفط الخام في الأسواق على مراحل للمساعدة في تحقيق استقرار الأسعار، بحسب "رويترز".

وقُسمت الكميات المطروحة في جولة البيع الأولى إلى خمس دفعات الأولى 951137 برميلا من الخام البحري القطري ونحو 1.1 مليون برميل من خام مزيج فورتيس من بحر الشمال وأكثر من 1.79 مليون برميل من الخام العماني وما يزيد عن 2.95 مليون برميل من مربان و592031 برميلا من خام زاكوم العلوي. والخامان الأخيران من أبوظبي.

وقالت الإدارة في مذكرة إنه يتعين على المشاركين في المزاد الالتزام بسياسة التكرير الوطنية والحصول على حصص كافية للاستيراد للحصول على الخام الذي لم يحصل بعد على تصريح جمركي. وأضافت أن أي كميات مشتراة في المزاد لا تصلح لإعادة البيع.

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