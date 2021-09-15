الصحة: توريد 17 مليون جرعة لقاح كورونا خلال شهر سبتمبر

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عرضًا حول آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محليًا ودوليًا، حيث عرضت آخر التقارير الدولية حول القضايا ذات الصلة بالجائحة.





وعرضت الدكتورة هالة زايد آخر المستجدات في هذا الشأن، منوهة بأنه تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة، وسيتم الإفراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع، فيما سيتم الإفراج عن 2 مليون جرعة أسبوعيًا، مضيفة أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافي بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج في أول نوفمبر، بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يوميًا.



