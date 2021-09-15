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فستان الحلوة" لفضل شاكر  تحتل المركز 115 عالمياً على"يوتيوب"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت
فستان الحلوة لفضل شاكر  تحتل المركز 115 عالمياً علىيوتيوب

حققت أغنية " فستان الحلوة" للنجم فضل شاكر نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث اقتربت نسبة مشاهدتها من المليون الأول وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

وقد احتلت  الأغنية المركز 115 على مستوى العالم بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

أغنية "فستان الحلوة" من كلمات تامر حسين، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس، وألحان وليد سعد.

وفي سياق آخر، طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية"عايشين ومش عايشين "، وهي من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر محمد الأيوبي، وتوزيع موسيقي ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

فستان الحلوة" لفضل شاكر  تحتل المركز 115 عالمياً على"يوتيوب"
فستان الحلوة" لفضل شاكر  تحتل المركز 115 عالمياً على"يوتيوب"

الكلمات المفتاحية

فضل شاكر فستان الحلوة تامر حسين أغنية فستان الحلوة

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