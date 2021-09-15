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"المهن الطبية": الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعيد دور العمل النقابي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:36 م
الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل
منى صموئيل
قال الدكتور إيهاب هيكل نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، نقيب عام أطباء الأسنان، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متضمنة آليات لتطوير العمل النقابى، يعكس اهتمام الدولة باستعادة دور الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها أحد مؤسسات المجتمع المدنى، والتى تمثل ملايين من المصريين، حيث يضم اتحاد المهن الطبية وحده أكثر من 650 ألف طبيبا عاملين فى تخصصات "الطب البشرى- طب الأسنان- الصيدلة- الطب البيطرى".

وأوضح هيكل، أن الاستراتيجية وضعت حلولا لأكثر القضايا التى طالما مثلت عائق أمام العمل النقابى المهنى، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيله، حيث أكدت على ضرورة تفعيل مشاركة النقابات المهنية فى إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشئونها، وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السيسات المتصلة بالشئون المهنية، وإنشاء لجنة تنسيقية تضم الحكومة ومجالس النقابات المهنية لتعزيز التواصل، وكذلك تحديث القوانين المنظمة المنظمة لعمل النقابات المهنية بشأن مسائل فرض الحراسة القضائية والمنازعات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها.

كما ثمن نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، تأكيد الاستراتيجية على نص المادة مادة (77) من الدستور المصرى، والتى نصت على الحق فى إنشاء النقابات والاتحادات وكفالة استقلالها، وحظر حل مجالس النقابات إلا بحكم قضائى وحظر فرض الحراسة القضائية على المؤسسات النقابية، مؤكدا دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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بوابة الفجر العمل النقابي السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتحاد المهن الطبية آلفجر

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