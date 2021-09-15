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الأعلى للآثار يوافق على تصاريح زيارة مجمعة للأماكن الأثرية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار من حيث المبدأ، على استحداث تصريح زيارة مجمع للأماكن الأثرية المختلفة للرحلات السياحية والنيلية لتحفيز السياحة الثقافية في محافظات الصعيد والتي تضررت خلال أزمة كورونا، وعمل تصور تفصيلي بالتنسيق مع غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة وعرضه بالجلسة القادمة. 

وكان وزير السياحة والآثار كان قد عقد الأسبوع الماضي اجتماعا موسعا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورؤساء لجان تسيير أعمال كل من غرفتي شركات ووكالات السفر والسياحة والمنشآت الفندقية، وعدد من أعضاء الغرفتين، وبعض رؤساء وأعضاء الشركات العاملة في مجال السياحة الثقافية، لمناقشة سُبل دعم منتج السياحة الثقافية في مصر والنهوض به ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليه.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس المنعقدة اليوم بمقر الوزارة في الزمالك والتي استهلها الوزير بتوجيه الشكر للمجلس الأعلى للآثار على الجهد المبذول لاستكمال مشروع ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر بمنطقة آثار سقارة والذي بدأ عام ٢٠٠٦، حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم هرم زوسر المدرج وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء في مارس العام الماضي، كما تم أول أمس الاثنين الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل، حيث سيتم السماح بزيارة السلم والبئر حتى التابوت فقط، وما دون ذلك من ممرات داخلية ستكون مغلقة أمام الزيارة ( فتح خاص)، مشيرًا إلى العمل المتميز الذي تم في هذا المشروع والذي طالما طالبت به منظمة اليونسكو على مدار سنوات طويلة لأن منطقة سقارة هي إحدى المناطق التابعة لجبانة منف المسجلة على مواقع التراث العالمي.

كما تم استعراض الاستعدادات النهائية بمشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا وآخر ما آلت إليه الأعمال بالمرسى السياحي الموجود أمامه، تمهيدا لافتتاحه خلال الربع الأخير من العام الحالي، وكذلك تم مناقشة الأعمال النهائية لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمحافظة الأقصر.

وأطلع الوزير أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع  على ردور الأفعال الإيجابية عن مشاركة المجلس الأعلى للآثار بقطعة أثرية بمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠، و التي سوف تسافر خصيصا للمشاركة في المعرض وهي عبارة عن تابوت ملون من نتاج الاكتشافات الأثرية الحديثة التي تمت بسقارة من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار ، وكذلك مساهمة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشراء مستنسخات أثرية من مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية والمشاركة بها للترويج للحضارة المصرية، بالاضافة إلى الصور والافلام الترويجية للأماكن الأثرية والمنتجعات السياحية ومشروع المتحف المصري الكبير.

الكلمات المفتاحية

مصر المجلس الاعلى للاثار السياحة والاثار الاثار

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