تعرف على موعد إنتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن"





يتبقى أقل من أسبوع لإنتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" ، بطولة النجم أحمد عز وكريم عبد العزيز.





يعد فيلم " كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز ، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وإخراج مروان حامد.





وينتظر عز عرض فيلمه الجديد "الجريمة" الذي انتهى من تصويره مؤخراً بمشاركة الفنانة منة شلبي وتحت إشراف المخرج الكبير شريف عرفة، وخلال أحداث الفيلم يعاني أحمد عز من "الهلوسة"، ولذلك يدخل أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.



