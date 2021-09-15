Advertisements

أمريكا: أفراد الجيش الذين يرفضون تلقي لقاح كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
وكالات

قال الجيش الأمريكي، إن أفراد الجيش الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- أمير توفيق يكشف موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع حارس مرمى

منذ أقل من ساعتين

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

01:00 م

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements