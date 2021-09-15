أمريكا: أفراد الجيش الذين يرفضون تلقي لقاح كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل

قال الجيش الأمريكي، إن أفراد الجيش الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا ربما يتم وقفهم عن العمل وتسريحهم من الخدمة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.