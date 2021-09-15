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جائزة الاكتشافات الأثرية.. وحفل استثنائي بأبوسمبل في 22-2-2022

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال وزير السياحة والآثار إنه تلقى دعوة لمشاركة المجلس الأعلى للآثار في مؤتمر بإيطاليا لتسلم جائزة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة سقارة الأثرية.     

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المنعقدة اليوم في مقر الوزارة بالزمالك. 
 
كما أشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة الثقافة لتنظيم فعالية الاحتفال بتعامد الشمس بأبو سمبل خلال شهر أكتوبر القادم، وتنظيم فعالية بالتعاون بين الوزارتين والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للاحتفال بتعامد الشمس خلال شهر فبراير والذي سوف يكون تاريخًا استثنائي 22-02-2022.

الكلمات المفتاحية

مصر جائزة الاكتشافات الاثرية الفسطاط

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