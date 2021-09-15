جائزة الاكتشافات الأثرية.. وحفل استثنائي بأبوسمبل في 22-2-2022

قال وزير السياحة والآثار إنه تلقى دعوة لمشاركة المجلس الأعلى للآثار في مؤتمر بإيطاليا لتسلم جائزة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في منطقة سقارة الأثرية.



جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المنعقدة اليوم في مقر الوزارة بالزمالك. كما أشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة الثقافة لتنظيم فعالية الاحتفال بتعامد الشمس بأبو سمبل خلال شهر أكتوبر القادم، وتنظيم فعالية بالتعاون بين الوزارتين والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للاحتفال بتعامد الشمس خلال شهر فبراير والذي سوف يكون تاريخًا استثنائي 22-02-2022.