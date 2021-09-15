الصحة: حملة "معا نطمئن" تهدف لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي دشنها رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم؛ تهدف لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي لقاح لكورونا، ومساعدتهم في التسجيل وسرعة الحصول على اللقاح في نفس اليوم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الحملة عبارة عن مجموعة من الاتوبيسات تجوب المحافظات انطلقت اليوم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وتجوب باقي المحافظات تباعًا، بحيث تظل يوم بكل محافظة، وبعدها يقوم محافظ الإقليم بالتنسيق مع مدير مديرية الشئون الصحة بالمحافظة لتوفير 10 أتوبيسات بكل محافظة يحمل العلامات الدعائية الخاصة بتلقي اللقاح عليها رسائل حول أهمية اللقاح.



