تعرف على نتيجة تقليل اغتراب الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تقليل الاغتراب 2021، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، الذين سجلوا رغباتهم بتقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021، لتزداد عمليات البحث حول معرفة نتيجة تقليل اغتراب الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.





وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، خطوات معرفة نتيجة تقليل اغتراب الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس وفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:





نتيجة تقليل اغتراب الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس





- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني علر الرابط التالي ( اضغط هنــــــــــــــا ).





- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة "الآن نتائج تقليل الاغتراب".





- بعد ذلك قم بالضغط على "اضغط هنا لمعرفة النتيجة".

- بعد ذلك يقوم الطالب باستيفاء البيانات المطلوبة وهي رقم الجلوس والرقم السري، ثم اضغط على «عرض».





- تظهر أمام الطالب نتيجة تقليل الاغتراب بالكلية التي جرى ترشيحه لها، ويستطيع الطالب طباعتها.





- يقوم الطالب بتسليم استمارة الترشيح للكلية ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم.





- يتوجه الطالب إلى الكلية التي جرى ترشيحه لها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:





- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.





- عدد (6) صور شخصية.





- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.





- نموذج (2 جند) للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).





- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط).





- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.





وأشارت الوزارة إلى أنّه سيجري فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021، وكذلك المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021، حتى يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر ذاته.





على أن يكون العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة:





- الشعب العلمية: الحد الأدنى 205 درجات بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبًا.





- الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205 درجات بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا.





علمًا بأنّه سيجري إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة 2021، ثم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



