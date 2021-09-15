رئيس قطاع الآثار الإسلامية: بدء أعمال الحفائر في منطقة الفسطاط الأثرية

استعرض الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، مستجدات الأعمال في مشروع تطوير منطقة الفسطاط الأثرية وبدء أعمال الحفائر بها لوضعها على الخريطة السياحية.





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار اليوم في مقر الوزارة بالزمالك برئاسة وزير السياحة والآثار.

وأشار طلعت إلى أنه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، لتطوير المنطقة والعمل على إبراز أهمية أول عاصمة إسلامية في إفريقيا، وكذلك تم استعراض مشروع تطوير القاهرة التاريخية ورفع "كفاءة" المباني بها.