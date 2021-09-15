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تصل إلى 4,000 جنيه.. تعرف على الحالات التي تعرضك للغرامة في "مترو الانفاق"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:45 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
هناك فئة كبيرة تستقل مترو الانفاق يوميًا، إذ يصل عدد الأشخاص الذين يستقلونه لنحو 5 ملايين مواطن بشكل يومي، لذا تختلف أسعار التذاكر حسب عدد المحطات، فمنها تذاكر فئة 5 جنيهات لعدد 9 محطات، وفئة 7 جنيهات لعدد 16 محطة، وأخرى فئة 10 جنيهات لعدد المحطات التي تتخطى 16 محطة.

ويتعرض الركاب أحيانًا إلى عدد من المواقف التي تفرض غرامة مالية عليهم حال التجاوز، ونستعرض لكم المخالفات التي تعرض الراكب لدفع غرامة مالية، وعقوبة عدم دفع الغرامة، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول في مترو الأنفاق:

حالات تعرضك لدفع غرامة في مترو الأنفاق
- التدخين داخل محطات المترو أو داخل القطارات في المترو بقيمة غرامة تصل إلى 30 جنيهًا.

- إلقاء المخلفات داخل محطات المترو بقيمة غرامة تصل إلى 30 جنيهًا.

- ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المحددة للسيدات بقيمة غرامة تصل إلى 30 جنيها.

- استقلال محطات المترو دون تذكرة بقيمة غرامة تصل إلى 50 جنيها.

- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات بقيمة غرامة تصل إلى 50 جنيها.

- استخدام تذكرة سبق استخدامها بقيمة غرامة تصل إلى 50 جنيها.

- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه الراكب بقيمة غرامة تصل إلى 50 جنيها.

- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك بقيمة غرامة تصل إلى 50 جنيها.

غرامة مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح 
- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

- التسول بالمحطات والقطارات بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

- لصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات بدون تصريح بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

- عبور شريط سكة المترو بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

- اساءة استخدام أو العبث بأدوات ومعدات الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

- استخدام أي من الأدوات أوالمعدات في غير المخصص لها بقيمة غرامة تصل إلى 100 جنيه.

عقوبة الامتناع عن دفع الغرامة المقررة 
وعندما يتعرض المواطن لموقف طلب دفع غرامة بقيمة 50 جنيها نتيجة لاستقلال المترو دون دفع قيمة تذكرة، قد يرفض المواطن دفع قيمة الغرامة، وفي هذه الحالة يجرى فتح محضر له، وتصل غرامة المحضر إلى 4 آلاف جنيه.

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