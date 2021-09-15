عاجل.. محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

حصل محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي في فريق الريدز.





وتوج اللاعب المصري بالجائزة بعد المستويات المميزة التي قدمها رفقة فريق ليفريول في الدوري الإنجليزي.





صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر

صلاح لعب ٣ مباريات مع فريق ليفربول في شهر أغسطس الماضي سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.









ويستعد ليفربول لمواجهة ميلان مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



