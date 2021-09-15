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نصف أندية الممتاز ترشح أحمد دياب لرابطة الأندية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:30 م
أحمد دياب
أحمد دياب
مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

ترشيح أحمد دياب لرابطة الأندية
وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات

الكلمات المفتاحية

رابطة الأندية أندية الممتاز أحمد دياب

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