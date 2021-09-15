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كلمات الشكر لا تكفي" مدين يُعلق على منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:50 م
نور طلعت
أعرب الملحن مدين، عن سعادته الكبيرة بعد منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية،وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كتب مدين منشورًا قال فيه:" تشرفت اليوم بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كلمات الشكر لاتكفي لهذه الدولة الطيبة ولحكامها وأهلها الطيبين".
وأضاف مدين، قائلًا:"شكرًا على الرقي وحسن المعاملة وسهولة الاجراءات للتوضيح مدين اسم شهرة".