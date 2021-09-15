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كلمات الشكر لا تكفي" مدين يُعلق على منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
نور طلعت
كلمات الشكر لا تكفي مدين يُعلق على منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

أعرب الملحن مدين، عن سعادته الكبيرة بعد منحه الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية،وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مدين منشورًا قال فيه:" تشرفت اليوم بحصولي على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كلمات الشكر لاتكفي لهذه الدولة الطيبة ولحكامها وأهلها الطيبين".

وأضاف مدين، قائلًا:"شكرًا  على الرقي وحسن المعاملة وسهولة الاجراءات للتوضيح مدين اسم شهرة".

كلمات الشكر لا تكفي" مدين يُعلق على منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات
كلمات الشكر لا تكفي" مدين يُعلق على منحه الإقامة الذهبية في دولة الإمارات

الكلمات المفتاحية

الملحن مدين الإقامة الذهبية

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