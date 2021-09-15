موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

تتجه أنظار محبي الكرة الألمانية لمتابعة ثاني مباريات بايرن ميونيخ في بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.





موقف كلا من ليفربول وميلان في الدوري

يحتل بوخوم المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 3 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات ويطمح في حصد أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل بايرن ميونيخ في الموسم الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ويطمح النادي البافاري في التتويج بلقب البوندزليجا للموسم التاسع على التوالي، حيث احتل صدارة جدول البوندزليجا في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة كما يسعى للمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتتويج بها مرة أخرى وإسعاد جماهيره.





موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونيخ وبوخوم يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على استاد أليانز أرينا معقل الفريق البافاري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت السعودية والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.







