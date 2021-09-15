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التنمية المحلية: بدأنا في إزالة 16 ألف مبنى مخالف بالمحافظات (فيديو)
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:08 م
رقية جمال
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترجاع حق الشعب بدأت أول أمس، وسوف تستمر المحافظات في إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لذلك.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التعديات اشتملت على أراضي زراعية، معتبرًا أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، منوهًا بأن هذه الموجة تمر بثلاث مراحل المرحلة الاولى بدأت أمس وتستمر حتى يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ 11 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 6 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر المقبل.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك غرف عمليات مصغرة على مستوى المحافظات للتنسيق مع الغرفة المركزية بالوزارة لإزالة أي معوقات خاصة في طريق مجموعات العمل على الأرض، موضحًا أن الموجة الـ 18 تستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبني مخالف بجميع المحافظات بمساحة 14 مليون متر مربع، وإزالة 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة تتجاوز 12500 فدان.