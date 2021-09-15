التنمية المحلية: بدأنا في إزالة 16 ألف مبنى مخالف بالمحافظات (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة واسترجاع حق الشعب بدأت أول أمس، وسوف تستمر المحافظات في إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لذلك.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن التعديات اشتملت على أراضي زراعية، معتبرًا أن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، منوهًا بأن هذه الموجة تمر بثلاث مراحل المرحلة الاولى بدأت أمس وتستمر حتى يوم الأحد 3 أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية تبدأ 11 أكتوبر وحتى 29 أكتوبر المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 6 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر المقبل.



