عاجل - مواجهات قوية لأندية المنوفية والشرقية في افتتاح القسم الثالث





أجريت منذ لحظات مراسم قرعة دوري القسم الثالث (المجموعة العاشرة) داخل مقر منطقة المنوفية لكرة القدم بشبين الكوم بحضور مندوبي أندية المنوفية والشرقية ومجلس إدارة المنطقة ومقرر اللجنة .



ويشارك في الموسم الحالي ١٢ فريقا هم جمهورية شبين وغزل شبين وسرس الليان والشرقية وأبو كبير ومركز شباب تلا ومنوف وفاقوس وميت خلف وأبو حماد واشمون وكفر صقر .



وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى حيث سيلتقي كلا من ..



١- فاقوس مع سرس الليان

٢- غزل شبين مع مركز شباب تلا

٣- ابو كبير مع ج شبين

٤- أشمون مع الشرقية

٥- ابو حماد مع ميت خلف

٦- كفر صقر مع منوف



وحضر القرعة احمد ابو طالب رئيس المنطقة واللجنة وأسامة الصيفي مقرر اللجنة وفوزي عبد الغني رئيس لجنة حكام المنوفية وياسر سليمة عضو مجلس إدارة المنطقة وعبد المجيد عبد العزيز مسؤل القيد بالمنطقة ومندوبي الأندية المشاركة فيما تغيب مندوب عن نادي أشمون واكتفى الفريق الصاعد حديثا بإرسال فاكس للمنطقة،بينما اعتذر نادي ميت خاقان عن المشاركة في الموسم الحالي لظروف خاصة .





