برشلونة يفكر في التعاقد مع أونانا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي برشلونة في استعادة أحد خريجي أكاديمية (لا ماسيا)، والذي يلعب حاليًا في صفوف أياكس أمستردام.





حقيقة عودة أونانا لصفوف برشلونة

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في عودة الحارس الكاميرني أندريه أونانا، والذي ينتهي عقده مع أياكس بنهاية الموسم الجاري".





وأضافت:"ويعمل البارسا على استعادة بعض من لاعبيه الشباب الذين رحلوا في سن صغير لعدم وجود مكان لهم في الفريق الأول".





وتابعت:"وهذا عقب عودة إيريك جارسيا مؤخرًا، بالإضافة لرغبتهم في ضم داني أولمو، من لا يبزيج".





وأوضحت إلى أن هناك منافسة شرسة بين برشلونة ونظيره إنتر ميلان على ضم أونانا، حيث يعتبره النيراتزوري البديل الأنسب للسلوفيني سمير هاندانوفيتش.





ويغيب أونانا عن المشاركة في المباريات مع أياكس خلال هذه الفترة، بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإيقاف لمدة 9 أشهر بسبب تعاطي المنشطات.