Advertisements

برشلونة يفكر في التعاقد مع أونانا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:09 م
أونانا
أونانا
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي برشلونة في استعادة أحد خريجي أكاديمية (لا ماسيا)، والذي يلعب حاليًا في صفوف أياكس أمستردام.

حقيقة عودة أونانا لصفوف برشلونة
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في عودة الحارس الكاميرني أندريه أونانا، والذي ينتهي عقده مع أياكس بنهاية الموسم الجاري".

وأضافت:"ويعمل البارسا على استعادة بعض من لاعبيه الشباب الذين رحلوا في سن صغير لعدم وجود مكان لهم في الفريق الأول".

وتابعت:"وهذا عقب عودة إيريك جارسيا مؤخرًا، بالإضافة لرغبتهم في ضم داني أولمو، من لا يبزيج".

وأوضحت إلى أن هناك منافسة شرسة بين برشلونة ونظيره إنتر ميلان على ضم أونانا، حيث يعتبره النيراتزوري البديل الأنسب للسلوفيني سمير هاندانوفيتش.

ويغيب أونانا عن المشاركة في المباريات مع أياكس خلال هذه الفترة، بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإيقاف لمدة 9 أشهر بسبب تعاطي المنشطات.

الكلمات المفتاحية

صفقات برشلونة برشلونة اخبار برشلونة أونانا

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- أمير توفيق يكشف موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع حارس مرمى

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - برشلونة يطيح بأمل إنتر ميلان ويقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يومين

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يستهدف ضم نجم وسط ليفربول.. وقد ينافس برشلونة على هذا اللاعب

برشلونة يؤمن نفسه من غدر لاعبه

باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية إلى برشلونة

برشلونة يجهز لضم صفقتين من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي

أياكس يسعى لتحصين حارس مرماه من شِباك برشلونة

برشلونة يحدد سعر دي ليخت النهائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

08:11 ص

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

01:00 م

عاجل- وصول كيروش إلى مطار القاهرة لتولي المهمة الفنية للفراعنة

11:29 ص

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

10:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements