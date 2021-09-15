في عيد ميلادها.. معلومات لاتعرفها عن الفنانة ياسمين رئيس



بدأت حياتها المهنية بالعمل في الإعلانات التجارية وعروض الأزياء، لكن ياسمين أحبت التمثيل من طفولتها

لذلك بدأت مشوارها الفني في الخامس عشر من عمرها.





وتميزت بإطلالتها الجريئة والمتميزة سواء في أدوارها التمثيلية أو في المهرجانات واللقاءات، وعلى الرغم من قصر مشوارها الفني الإ أنها قدمت العديد من الأدوار التمثيلية الهامة.



في العام 2011 شاركت مع الفنان أحمد حلمي في فيلمته الكوميدي الاجتماعي "اكس لارج" الذي أخرجه شريف عرفة، وشاركت في عام 2012 بفيلم "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز ومن إخراج ساندرا.



وشاركت بعد ذلك في مسلسل "طرف ثالث" مع عمرو يوسف، وغيرها العديد من الأعمال المتميزة، التي كان آخرها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي قدمته في السباق الرمضاني الماضي.

تحتفل الفنانة ياسمين رئيس اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر بعيد ميلادها (15-9-1985)، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها بمناسبة عيد ميلادها: