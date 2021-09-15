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استعدادًا للعام الجديد.. رئيس جامعة بنى سويف يرأس اجتماعي التعلم المدمج والوافدين

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعي مجلس إدارة مركز التعلم المدمج واللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

مركز التعلم المدمج

وخلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تم مناقشة عدد من الموضوعات منها، الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد وإعداد الجداول الدراسية والالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراءات تطبيق نظام التعليم الهجين تماشيًا مع توجهات المجلس الأعلى للجامعات كما تم مناقشة إمكانية تنظيم يوم تعريفي للطلاب الجدد للتعريف بالمركز وبرامجه المتنوعة والمواد التي يتم تدريسها.

منح الطلاب الوافدين

كما تم مناقشة الإعلان عن المنح المقدمة للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، وكلية علوم ذوى الاحتياجات، وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ومعهد علوم وتطبيقات الليزر، ومعهد دراسات علوم المسنين، ومعهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين.

مركز تطوير الأداء الجامعي

وكان رئيس الجامعة، ترأس اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، مؤكدًا أن الحصول علي اللقاح أصبح شرطاُ لحضور كافة الاجتماعات الرسمية والفاعليات الجامعية، مشددًا على الانتهاء من تلقي التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، وافق المجلس على عقد ورشة عمل عن إعداد المشروعات البحثية للكليات النظرية بكليتي الحقوق وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد ورشة عمل للتعريف بالدورة المستنديه للمشروعات البحثية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية العلوم، ذلك بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل بكليات الجامعة المختلفة ذات العلاقة بالإعلان الأول الخاص بالبعثات.

المجلات العلمية ببني سويف

وخلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية تم مناقشة عدة موضوعات منها، الاستعدادات ومقومات وضع المجلات على قواعد بيانات Clarivate& Scopus، من خلال مخاطبة المجلات الصادرة باللغة العربية على ضرورة استيفاء الأبحاث العناصر التالية تمهيدا لفحص تلك المجلات وإدراجها في Scopus وهي: عنوان البحث باللغة الإنجليزية، اسم الباحث والوظيفة والجامعة التي ينتمي إليها باللغة الإنجليزية، الملخص باللغة الإنجليزية، الكلمات المفتاحية، كما وافق على تقسيم حساب المجلات كل مجلة حساب منفرد، مؤكدا على ان يتم التحكيم من خلال عدد ٢ محكمين على الأقل مع مراعاة القواعد المتبعة للتحكيم.

الكلمات المفتاحية

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