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الأنبا باخوم يشارك في اللقاء الثاني للجنة الإعلام لسينودس 2023

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
اجتمعت ظهر اليوم، لجنة الإعلام الخاصة بسينودس 2032، وذلك عبر تطبيق زووم عبر شبكة الإنترنت، بمشاركة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وعضو اللجنة.

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الثاني للجنة، حيث دار اللقاء حول الخطوات الفعلية، التي تمت لنشر موضوع السينودس "من أجل كنيسة سينودسية، الشركة، المشاركة والرسالة"، بالإضافة إلى أهم الخطوات العملية للفترة القادمة من ترجمة الوثائق ونشرها.

الجدير بالذكر أن مسيرة السينودس ستبدأ يومي التاسع، والعاشر من أكتوبر المقبل بالفاتيكان، ثم تبدأ بعد ذلك في كل إيبارشية من إيبارشيات الكنائس الكاثوليكية في العالم.

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