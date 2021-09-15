حقيقة اتفاق ريال مدريد مع هالاند

كشفت تقارير صحفية عالمية حقيقة ما تردد عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقته الكبرى بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

حقيقة اتفاق ريال مدريد مع جوهرة بوروسيا دورتموند

وأوضح موقع "90min" أن ما تردد بشأن توصل ريال مدريد إلى اتفاق شفهي مع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند للحصول على توقيعه في صيف عام 2022 غير صحيح على الإطلاق واللاعب لم يوافق على الانتقال للنادي الملكي.

وأكد الموقع أن ريال مدريد يضع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان على رأس صفقاته المستهدفة في الميركاتو الصيفي، ولكن يسعى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لضم اللاعب النرويجي ايضا.

ويمتد عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2024، لكن هناك شرط جزائي في عقده بقيمة 75 مليون يورو سيكون قابلًا للتفعيل في صيف عام 2022، وسط أنباء عن موافقته على الانضمام لريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.