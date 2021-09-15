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الوزراء: 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفى خلال مزاولة المهنة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:03 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
مارينا بشارة
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مقترح التعويض المستحق والواجب صرفه مرة واحدة للمصاب بعجز جزئي أو كلي، أو لأسرة المتوفى، نتيجة مزاولة المهنة، وفقًا لضوابط الصرف المقررة بلائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ووفقًا لمقترح التعويض، يصل مبلغ التعويض إلى 100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي أو لأسرة المتوفى، ويتراوح المبلغ ما بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه بحسب تصنيف حالات العجز الجزئي بسبب المهنة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحيث يتضمن الضوابط والاجراءات المتعلقة بنظام العضوية وصرف التعويضات المستحقة للأعضاء والمزايا وأوجه الرعاية الإجتماعية التي يجوز تقديمها للعاملين في المجال الطبي، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة 5 مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، وذلك حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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