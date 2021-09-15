مواجهات الجولة الاولي بالقسم الثالث بمطروح









أجريت اليوم الأربعاء قرعة مباريات القسم الثالث بمطروح بمقر المنطقة موسم 2022/2021 وذلك بحضور عبدالرازق موسى رئيس الفرع، وحسين السنيني رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمد خميس المدير التنفيذي للمنطقة ومقرر اللجنة، ومندوبي أندية القسم الثالث بمطروح .



وأسفرت مباريات الجولة الأولي عن المواجهات التالية:



نادى مطروح مع الحمام

نادي الزهور مع شباب الضبعه

نادي الحرية مع سيوه

نادي النجم الساطع مع الجزيره

الهلال باى