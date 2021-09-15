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مواجهات الجولة الاولي بالقسم الثالث بمطروح

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو




أجريت اليوم الأربعاء قرعة مباريات القسم الثالث بمطروح بمقر المنطقة موسم 2022/2021 وذلك بحضور عبدالرازق موسى رئيس الفرع، وحسين السنيني رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، ومحمد خميس المدير التنفيذي للمنطقة ومقرر اللجنة، ومندوبي أندية القسم الثالث بمطروح .

وأسفرت مباريات الجولة الأولي عن المواجهات التالية:

نادى مطروح مع الحمام
نادي الزهور مع شباب الضبعه
نادي الحرية مع سيوه
نادي النجم الساطع مع الجزيره
الهلال باى

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