جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج

إستقر الأسباني بيب جوارديولا المدير النفي لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي على التشكيلة التي ستخوض مواجهة لايبزيج الألماني لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة لايبزيج الألماني





ومن المُنتظر أن يدخل السيتزينز المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : إيديرسون.





خط الدفاع : كانسيلو ، ستونز ، دياز ، والكر.





خط الوسط : برناردو سيلفا ، رودريجو ، فيرنانديو.





خط الهجوم : جيسوس ، ستيرلينج ، جيرليش.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.



