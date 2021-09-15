5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر مواجهة ليفربول ضد ميلان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة ليفربول ضد ميلان





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة عند حلول الدقيقة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.





فيما يمكن مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





Cosmote Sport 1 HD

M4 Sport HD Hungary

Arena Sport 1 HD BIH

beIN Sports Connect

Arena Sport 7 HD Croatia