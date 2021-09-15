عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء





يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على القنوات المفتوحة التي تُمكنهم من مشاهدة مواجهة الفريق القوية التي ينتظرها رفقاء محمد صلاح أمام ميلان الإيطالي لحساب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





مباراة ميلان ضد ليفربول





ويدخل ليفربول المباراة بعد أن حقق الفوز في الجولة الماضية من عمر البريميرليج على حساب فريق نادي ليدز يونايتد بثلاثية مقابل لا شيء فيما نجح ميلان هو الآخر في حسم مباراته أمام لاتسيو في الكالتشيو بهدفين مقابل هدف.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد التالي :-





قناة مكسبي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11595.

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500.