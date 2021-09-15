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تعرف على مباريات المجموعة السابعة بالقسم الثالث

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
أسفرت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث عن لقاءات هامة خلال الجولة الأولى من الدوري.


هذا وتنظم منافسات المجموعة منطقة دمياط لكرة القدم، وقد جاءت الجولة الأولى كالأتي:


ميت الخولي وأبو شحاتة
التل الكبير والسرو
النوبة وكهرباء الإسماعيلية
الرباط والأنوار والشهداء
غزل دمياط والمطرية
رأس البر ودمياط


يذكر أن منطقة الإسماعيلية لكرة القدم قد قامت بتنظيم منافسات المجموعة خلال السنوات الماضية.

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