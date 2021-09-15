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رئيس الوزراء يناشد المواطنين بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" تهدف لتشجيع الأهالي الذين ليس لديهم القدرة على التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي لقاح لكورونا.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات تليفزيونية له على هامش تدشين الحملة والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الذي نشهده حاليًا والذي كان متوقع، على المواطنين أن يعوا أن اللقاح يساهم بنسبة كبيرة في تجنب الإصابة بالمرض، أو تخفيف حدة المرض حال الإصابة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن أمله أن يستجيب المواطنين ويعوا أهمية اللقاح، مؤكدًا أن العالم أجمع يتجه لزيادة أعداد من يتلقوا اللقاح كأهم طريقة أمنة لتجنب الإصابة بالمرض وأعراضه الشديدة.

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