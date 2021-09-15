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مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.33% في ختام التعاملات

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:25 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع  ، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي"  بنسبة 0.33% ليربح نحو 37.80 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11,410.98 نقطة ، وصاحب ارتفاعات السوق اليوم نمو بقيمة التداول إلى 6.87 مليار ريال مقارنة بـ  6.66 مليار ريال؛  بعد تراجع هامشي للكميات إلى 176.401 مليون سهم  مقارنة بـ 180.282 مليون سهم.

وارتفع أداء 10 قطاعات أبرزهم المواد الأساسية المرتفع بنسبة 1.26%، وارتفع أداء الطاقة بنسبة 0.41%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.22%.

وفي المقابل تراجع أداء 10 قطاعات تصدرهم التأمين بنسبة 0.86%، كما تراجع قطاع الاتصالات ليحل بالمركز الأخير بنسبة 0.10%، واستقر قطاع الأدوية بدون تغيير.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت القائمة الخضراء 75 سهما، تصدرها سهم "إعمار" بعد ارتفاعه 4.51%، فيما أغلق 106 سهما باللون الأحمر بصدارة العقارية الذي هبط 4.19%.

وتصدّر سهم "التصنيع" الأسهم الأنشط تداولاً  من ناحية القيمة  بنحو 359.250 مليون ريال ، فيما تصدر سهم "الإنماء" الأحجام بنحو 10.420 مليون سهم.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) بتراجع 0.22%، ليفقد 56.39 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 25,558.44 نقطة.

وتصدر سهم "الناقول" الارتفاعات بعد صعوده 12.90%، وسجل سهم "الوطنية للبناء والتسويق" أعلى الخسائر بتراجع 7.40%.

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