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الكشف عن موعد كأس السوبر السعودي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:27 م
السوبر السعودي
السوبر السعودي
محمد أيمن

كشف الأتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن موعد مباراة نهائي بطولة كأس السوبر السعودي والتي ستجمع بين الهلال وفريق نادي الفيصلي

موعد مباراة السوبر السعودي

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين يوم السادس من شهر يناير للعام الجديد 2022 على ملعب إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

في الوقت الذي يشارك فيه نادي الهلال في تلك المواجهة بصفته حامل لقب النسخة الماضية من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما يشارك نادي الفيصلي الذي نجح في الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للموسم المنصرم 2020-2021.

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الهلال ضد الفيصلي الهلال الفيصلي السوبر السعودي

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