التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تباين مع تحسن بالتداولات ، و تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.24%، وانخفض العام 0.03%، بينما ارتفع المؤشران رئيسي 50 والأول بنسبة 0.06%، و0.04% على التوالي، وذلك عن مستويات أمس الثلاثاء.





وارتفعت السيولة اليوم إلى 42.34 مليون دينار مقابل 38.86 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول عند 258.44 مليون سهم مقابل 188.70 مليون سهم بالجلسة السابقة.





وبنهاية الجلسة تراجعت 5 قطاعات تقدمها التأمين بنحو 6.49%، بينما ارتفع 5 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.65%، فيما استقرت 3 قطاعات.





وتصدر سهم وربة للتأمين القائمة الخضراء بـ5.63%، بينما تقدم الخليج للتأمين التراجعات بـ13.26%، عقب إعلان المجموعة انتهاء الإجراءات التنظيمية لزيادة رأس المال.



