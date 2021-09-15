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الكشف عن مدة غياب ثنائي برشلونة
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:24 م
محمد أبوليلة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب ثنائي برشلونة جوردي ألبا وبيدري بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة بايرن ميونيخ يوم أمس الثلاثاء
وسقط برشلونة في هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولي من دوري المجموعات ببطولة دوري الابطال على ملعب الكامب نو.
واكد برشلونة في بيان رسمي صباح اليوم على أن جوردي ألبا وبيدري لم يشاركان في التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة التي تعرضا لها بعد مباراة بايرن ميونيخ.
واضاف النادي أن جوردي ألبا تعرض للإصابة في عضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمني، بينما يعاني بيدري من إصابة في العضلات الرباعية بعد نهاية لقاء الامس.
ووفقا لصحيفة "آس الإسبانية" فإن غياب بيدري عن برشلونة سيترواح ما بين 3 لـ4 أسابيع ولذلك سيكون خارج حسابات كومان أمام غرناطة وقادش، وليفانتي وبنفيكا وأتلتيكو مدريد.
أما جوردي ألبا سيغيب عن الفريق لفترة تترواح ما بين 3 إلى 4 أسابيع وربما تصل المدة لشهر كامل وسيعود للفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي القادمة.