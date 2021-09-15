الكشف عن مدة غياب ثنائي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب ثنائي برشلونة جوردي ألبا وبيدري بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مواجهة بايرن ميونيخ يوم أمس الثلاثاء





وسقط برشلونة في هزيمة ثقيلة أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولي من دوري المجموعات ببطولة دوري الابطال على ملعب الكامب نو.





واكد برشلونة في بيان رسمي صباح اليوم على أن جوردي ألبا وبيدري لم يشاركان في التدريبات الجماعية للفريق بسبب الإصابة التي تعرضا لها بعد مباراة بايرن ميونيخ.