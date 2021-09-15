ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.





وكان منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، بينما تعادل 1-1 مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية.





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم :

ليببا - المركز الأول - 3 نقاط.

مصر - المركز الثاني - 3 نقاط.

الجابون - المركز الثالث - بدون نقاط.

أنجولا - المركز الرابع - بدون نقاط.





موعد مباراتي مصر ولبيا غي تصفيات كاس العالم:

و يلتقى منتخب مصر مع نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 12 من الشهر نفسه.



