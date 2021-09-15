Advertisements

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
علاء خليف
يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مدربه الجديد البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز على منتخب انجولا بهدف دون رد، بينما تعادل 1-1 مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المونديالية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم :
ليببا - المركز الأول - 3 نقاط.
مصر - المركز الثاني - 3 نقاط.
الجابون - المركز الثالث - بدون نقاط.
أنجولا - المركز الرابع - بدون نقاط.

موعد مباراتي مصر ولبيا غي تصفيات كاس العالم:
و يلتقى منتخب مصر مع نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 12 من الشهر نفسه.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر تصفيات افريقيا لمونديال قطر تصفقات افريقيا ترتيب مجموعة مصر

أخبار تهمك

أخر تطورات مفاوضات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمي‏

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

منذ ساعة و نصف

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

منذ نصف ساعة

حقيقة اتفاق ريال مدريد مع هالاند

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يتفوق على الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير من عضو لجنة الفيروسات بشأن أدوية السيولة

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريح مثير من رئيس جامعة طنطا عن فتاة الفستان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

نبأ سار لمحمد صلاح قبل مواجهة ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ترتيب مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الجابون المرتقبة

قبل مواجهة الجابون.. تعرف على ترتيب مصر في مجموعة تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على ترتيب مصر في مجموعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:40 م

الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن منح الأطفال لقاحات كورونا

الزمالك يوجه ضربة موجعة لأشرف بن شرقي

02:20 م

عاجل.. أزمة كبيرة داخل نادى الزمالك

02:07 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول وميلان اليوم الأربعاء

03:19 م

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

07:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements