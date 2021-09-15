نبأ سار لمحمد صلاح قبل مواجهة ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نبأ سار اليوم الأربعاء قبل المواجهة القوية التي ينتظرها فريقه أمام نادي ميلان الإيطالي لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.





صلاح أفضل لاعب في ليفربول خلال شهر أغسطس





وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول خلال شهر أغسطس الماضي بعد أن ساهم بأربعة أهداف سجل هدفين وصنع مثلهم.





وتفوق صلاح على متوسط الميدان إليوت والظهير الأيسر اليوناني تيكسماس بتصويت الجمهور ما جعله يحصد الجائزة.





وفي أول تعليق له أكد أنه سعيد للغاية بالحصول على مثل هذه الجائزة والتي تعد إنطلاقة قوية للموسم الكروي الجديد 2021-2022.