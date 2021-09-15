أسواق المال الإماراتية .. مؤشر سوق دبي يصعد 0.15% في ختام التعاملات

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع، و

ارتفع سوق دبي المالي 0.15 % إلى مستوى 2885.29 نقطة مع إقفال الجلسة،

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 137.32 مليون سهم، وبقيمة 161.87 مليار درهم ، و

صعد سهم إعمار العقارية 1.2 %, وإعمار مولز 0.97 %, والاتحاد العقارية 0.98 %, والاتحاد العقارية 2.04% , في حين انخفض سهم كل من شعاع كابيتال 2.71 %, ومجموعة جي اف اتش المالية 0.96 %