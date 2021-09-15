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أسواق المال الإماراتية .. مؤشر سوق دبي يصعد 0.15% في ختام التعاملات
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:29 م
نيفين سمير
أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع، وارتفع سوق دبي المالي 0.15 % إلى مستوى 2885.29 نقطة مع إقفال الجلسة، وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 137.32 مليون سهم، وبقيمة 161.87 مليار درهم ، وصعد سهم إعمار العقارية 1.2 %, وإعمار مولز 0.97 %, والاتحاد العقارية 0.98 %, والاتحاد العقارية 2.04% , في حين انخفض سهم كل من شعاع كابيتال 2.71 %, ومجموعة جي اف اتش المالية 0.96 %
وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً 0.08 % إلي مستوي 7823.67 نقطة ، وجرت تعاملات علي أسهم أبوظبي بحجم 292.6 مليون سهم، بقيمة 2.09 تريليون درهم.
وصعد سهم بنك أبوظبى التجاري 0.78 % و بنك أبوظبى الإسلامي 0.35%, ومجموعة أغذية 1.18 بالمائة, ودانة غاز 0.95 بالمائة, وبنك أبوظبى الأول 1.33 بالمائة, ومجموعة اتصالات 1.48 بالمائة, ورأس الخيمة العقارية 0.43 بالمائة.