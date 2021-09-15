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عاجل.. مؤشر جديد يبعد الزمالك عن " صفقة القرن "

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:35 م
بيراميدز والزمالك
بيراميدز والزمالك
محمد أيمن

إنسحب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من صفقة القرن التي كانت ستجري بينه وبين فريق نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

بيراميدز يرفض إنضمام عبد الله السعيد للزمالك 

وقال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لفريق بيراميدز خلال تقديم الكابتن إيهاب جلال مدير فني جديد للفريق في المؤتمر الصحفي الذي إنعقد يوم أمس الثلاثاء أن عبد الله السعيد باقي ولا نية لرحيله نهائيًا.

في الوقت الذي أكد فيه عيد على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها عبد الله كونه قائد لفريق نادي بيراميدز في الوقت الذي طلب فيه إيهاب جلال عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك يخطط للحصول على توقيع عبد الله السعيد في صفقة قوية خلال الفترة القادمة قبل أن يرفض نادي بيراميدز أي حلول من أجل إتمام الصفقة.

الكلمات المفتاحية

فترة الأنتقالات الصيفية عبد الله السعيد بيراميدز الزمالك

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