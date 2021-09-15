الخارجية الألمانية: الصين تمنع سفينة حربية ألمانية من الرسو في مرفأ صيني

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الصين منعت سفينة حربية ألمانية من الرسو في مرفأ صيني، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في وقت سابق، عن قلقها من التوتر في بحر الصين الجنوبي في بيان صدر بعد يوم من إبحار مدمرة أمريكية قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها.

وأضافت الدول الثلاث، في البيان المشترك الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، أن الموقف هناك "قد يؤدي إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة من قبل الانتقادات بشأن ما تعده واشنطن زيادة للوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي عبر تشييد منشآت عسكرية على جزر صناعية وحواجز مرجانية في المياه المتنازع على السيادة عليها مع دول أخرى.



