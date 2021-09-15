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الرباط يفتتح الموسم بملاقاة الشهداء ويختتمه بلقاء الكهرباء
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:43 م
إيمان الجعيدي
شهدت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الأربعاء عن ملاقاة الرباط و الأنوار لنظيره الشهداء في الجولة الأولى .
وفيما يلي نرصد مباريات الفريق البورسعيدي خلال الدور الأول :
1- الرباط و الأنوار و الشهداء
2- المطرية و الرباط و الأنوار
3- الرباط و الأنوار و أبو شحاتة
4- ميت الخولي و الرباط و الأنوار
5- الرباط و الأنوار و غزل دمياط
6- دمياط و الرباط و الأنوار
7- النوبة و الرباط و الأنوار
8- الرباط و الأنوار و التل الكبير
9-رأس البر و الرباط و الأنوار
10- الرباط و الأنوار و السرو
11- كهرباء الإسماعيلية و الرباط و الأنوار