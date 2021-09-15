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الرباط يفتتح الموسم بملاقاة الشهداء ويختتمه بلقاء الكهرباء

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي


شهدت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الأربعاء عن ملاقاة الرباط و الأنوار لنظيره الشهداء في الجولة الأولى .


وفيما يلي نرصد مباريات الفريق البورسعيدي خلال الدور الأول :


1- الرباط و الأنوار و الشهداء

2- المطرية و الرباط و الأنوار

3- الرباط و الأنوار و أبو شحاتة

4- ميت الخولي و الرباط و الأنوار

5- الرباط و الأنوار و غزل دمياط

6- دمياط و الرباط و الأنوار

7- النوبة و الرباط و الأنوار

8- الرباط و الأنوار و التل الكبير

9-رأس البر و الرباط و الأنوار

10- الرباط و الأنوار و السرو

11- كهرباء الإسماعيلية و الرباط و الأنوار

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