الرباط يفتتح الموسم بملاقاة الشهداء ويختتمه بلقاء الكهرباء





شهدت قرعة الموسم الجديد للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي أقيمت اليوم الأربعاء عن ملاقاة الرباط و الأنوار لنظيره الشهداء في الجولة الأولى .





وفيما يلي نرصد مباريات الفريق البورسعيدي خلال الدور الأول :





1- الرباط و الأنوار و الشهداء



2- المطرية و الرباط و الأنوار



3- الرباط و الأنوار و أبو شحاتة



4- ميت الخولي و الرباط و الأنوار



5- الرباط و الأنوار و غزل دمياط



6- دمياط و الرباط و الأنوار



7- النوبة و الرباط و الأنوار



8- الرباط و الأنوار و التل الكبير



9-رأس البر و الرباط و الأنوار



10- الرباط و الأنوار و السرو



11- كهرباء الإسماعيلية و الرباط و الأنوار