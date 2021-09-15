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تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن المزج بين لقاحات كورونا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، فى مؤتمر صحفى: "لا ننصح بإعطاء مزيج من لقاحات كورونا، ولكن هناك دراسات تجرى حاليا لإعطاء لقاح استرازينيكا، ويتبعها جرعة من لقاح فايزر"، موضحا أن منظمة الصحة العالمية لا توصى بمزج اللقاحات، إلا عند الضرورة فى حالة عدم توافر الجرعة التالية من نفس النوع.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، عن رسائل مهمة للمنظمة بعد أن استكمال عام ونصف فى جائحة كورونا، قائلا: "لقد تأثرت جميع الدول، وكما ذكرت رأينا استقرارا على المستوى العالمى، وفى إقليم شرق المتوسط هناك انخفاض فى عدد الإصابات والوفيات منذ أسبوع".

الالتزام بالتدابير الوقائية

 
وأوضح، أنه لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية وأيضًا التطعيم، مشيرًا إلى أن التطعيم سلاح وأداة قوية جدًا لدحر الفيروس، موضحًا: " استطعنا أن نوفر اللقاحات لكل البلدان، ولازال أمامنا الكثير لتوفير اللقاحات"، مؤكدا على أهمية التوزيع العادل ووصول اللقاحات إلى جميع الدول فى الوقت المناسب وتدعيم قدرة الدول وأنظمتها.
 
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم الدول التى لديها صراعات، وعقدنا مناقشات واجتماعات لتلبية التوقعات ولكن بأقصى استفادة ممكنة، مضيفًا أن إقيلم شرق المتوسط يعانى من الصراعات فى ثلثى بلدانه، مما زاد من عدد اللاجئين والمهاجرين، ولابد من تقديم الدعم لهؤلاء الفئات المستضعفة، والتأكد من ضرورة إعطاء الحق فى الحياة بكرامة وتوفير الإمدادات اللازمة.
 
وأضاف: "بعد مرور عام ونصف لازال العاملين الصحيين يقدمون الدعم لنا من أجل الحصول على الرعاية الصحية فى الوقت المناسب، ويتعرضون لضغوط شديدة، ونحن بحاجة لتوفير الرعاية القصوى لهم ماديا ومعنويا، ونحن نشكر لهم هذا كثيرا".

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية مستوى عالمي كورونا

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