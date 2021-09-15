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صبري فواز يجسد شخصية محمد مرسي في "الإختيار3"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:46 م
صبري فواز
صبري فواز
يارا أحمد


كشف الفنان صبرى فواز، عن شخصيته فى الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" والذى من المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

 

وقال صبرى فواز، في احدي اللقاءات التليفزيونية  إن شخصيته فى مسلسل الاختيار هى الرئيس المعزول محمد مرسي حيث من المقرر أن يناقش العمل فترة حكم الإخوان الإرهابية.

 وأوضح صبري فواز أنه يشارك في إحدى قصص بيت المعادي الذي يخرجه محمد سلامة، ويشارك في بطولته إنجي المقدم وأحمد وفيق وكندة علوش وتارا عماد، وإنجي كيوان.

وأشار صبري فواز إلى أن المسلسل سيعرض قريباً على منصة شاهد فور الإنتهاء من تصويره.

الكلمات المفتاحية

صبري فواز الإختيار3

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