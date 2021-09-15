تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 16 سبتمبر إلى يوم الثلاثاء 21 سبتمبر.



طقس الفترة المقبلة



وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون لطيف ليلا علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبري معتدل علي باقي الأنحاء.



وأكدت الهيئة أنه اعتبارًا من الأحد المقبل تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي كافة الانحاء بقيم تتراوح (4:2) درجة مئوية



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي ظهور سحب منخفضة في الصباح الباكر علي مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي تلطيف الاجواء صباحًا.



الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل



وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما تؤدي نشاط الرياح الي أرتفاع الأمواج علي البحر الأبيض المتوسط بقيم تتراوح (2:2.5) متر



أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (40%)

