بالتعاون مع مدين.. إسلام غالي يطرح أغنية"سابق كل الناس"







طرح المطرب الشاب إسلام غالي، منذ قليل أغنية جديدة من أغاني ألبومه الذي يحمل عنوان "سابق كل الناس"، وذلك على قناته الرسمية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



تحمل الأغنية عنوان"سابق كل الناس" وهي من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، تسجيل غناء مصطفى رؤوف، إدارة أعمال صلاح الجابي،

أحمد شراقي ڤيديو جرافيك، ومحمد نافع سوشيال ميديا.



وتقول كلمات الأغنية،:"سابق كل الناس لقلبي واصلي اللي بحسه جمبك عمره ما كان حاصلي معقول في احساس بيقدر يخلي واحد لسه عارفك في بالك تملي شوفتك في ثواني اتلخبطت وشقلبت كياني استسلمت وقولت بحبك استوعبتها؟ ولا اقولها تاني بمجرد بس ما قربت وقلبي معدش موقف خبط ده في ايه اللي بيحصل بالظبط انا ليه اختل اتزاني".





جدير بالذكر أن أغنية" سابق كل الناس" أولى أغاني ألبومه الذي يحمل نفس العنوان، ويطرح إسلام 12 أغنية على فترات متقاربة بواقع كل شهر ميني ألبوم يضم 4 أغاني.



و يتعاون إسلام، في أعماله الغنائية مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي،توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.