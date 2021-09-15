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نيللي كريم تنتهي من تصوير حلقتين في مسلسل "جانب مظلم"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:31 م
نيللي كريم
نيللي كريم
نادين نجدي


انتهت النجمة نيللى كريم من تصوير حلقتين منفصلتين من مسلسل "جانب مظلم"، مع كلاً من أحمد داوود و إياد نصار، الذي سيطرح خلال الفترة القادمة على إحدى المنصات الرقمية.


يستعد المخرج بيتر ميمي حالياً لتحضير مسلسله الجديد "جسر" وهو من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد والذي يتم عرضة خلال المنصات الإلكترونية، حيث ينتظر ميمى الإنتهاء من فيلم "من أجل زيكو" لبدء تصوير المسلسل الجديد.

ومن جانب آخر تشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم "العميل صفر" وهو من بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، لبلبة، شريف الدسوقي، بيومي فؤاد، ليلى عز العرب، محمد علاء، ومن إخراج محمد سامي، تأليف وائل عبد الله.

الكلمات المفتاحية

نيللي كريم مسلسل جانب مظلم فيلم العميل صفر

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