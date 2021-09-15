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بعد قرار موسيماني بالاستغناء عنه.. الخطيب يجتمع مع نجم الأهلي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:30 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على ملف الكرة، بسعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم قبل إعارة الأخير لفريق فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


بيبو يجتمع بمدافع الفريق قبل رحيله لفيوتشر 

ومن المقرر أن يرحل سعد سمير خلال الساعات القادمة رسميا لفيوتشر على سبيل الإعارة، بعدما قرّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء الاستغناء عن خدماته في الموسم المقبل.

ووجّه لاخطيب الشكر للاعب قبل رحيله على التزامه وإخلاصه للنادي على مدار أكثر من 15 عاما قضاها داخل جدران المارد الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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